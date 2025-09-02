Los problemas de salud mental afectan a más de mil millones de personas en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que más de mil millones de personas experimentan problemas de salud en todo el mundo. Se trata de una cifra creciente, pues entre 2011 y 2021 el número de afectados aumentó en mayor proporción que el total de población mundial.

Así lo recoge el informe "World mental health today", que la OMS publicó este martes junto al "Mental Health Atlas 2024". En los documentos urge a los países a tomar medidas que ayuden a proteger y promover la salud mental tras conocerse la cifra récord de personas afectadas por problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, los dos más comunes.

Según muestran estos documentos, basados en datos de 2021, la mayoría de 14% de población mundial que sufre problemas de salud mental vive en países de ingresos bajos y medios. Dos tercios de ellos experimentan ansiedad o depresión. Aunque se dan diferencias por sexo y trastorno, las mujeres son, en suma, las más afectadas (581,5 millones frente a 513,9 millones de hombres).

En este punto, señala que la pandemia agravó las diferencias de género. El Estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés) de 2020 estimó un aumento 29,8% en el trastorno depresivo mayor. Y 27,9% en los trastornos de ansiedad entre las mujeres durante 2020, en comparación con aumentos 24 y 21,7% entre los hombres, respectivamente.

Entre la población más joven, el informe de la OMS indica que, en 2021, alrededor 7% de niños entre cinco y nueve años y 14% de adolescentes entre los 10 y los 19 años padecían un trastorno mental. Según precisa, alrededor de un tercio de los trastornos mentales presentes en la edad adulta se desarrollan antes de los 14 años. La mitad aparece a los 18 años y casi dos tercios a los 25 años.

La OMS hizo especial énfasis en el suicidio, aseverando que se trata de una tragedia que aún ocurre con demasiada frecuencia. Esta conducta afecta en especial entre los jóvenes, donde destaca como una de las principales causas de muerte en todos los países y contextos socioeconómicos.

1/ We’re in a mental health epidemic:

- 1 in 5 U.S. adults has a diagnosis

- ADHD meds usage doubled in 15 years, adderall is now in shortage

- Bipolar 2x in the last 20 years. Depression? At an all-time high.

Billions spent on meds & therapy, yet most don’t get better. Why? pic.twitter.com/KGwU52Rjlr

— no.mind (@the_no_mind) April 11, 2025

En 2021, aproximadamente 727.000 personas se suicidaron. A pesar de los esfuerzos mundiales, la agencia sanitaria remarcó que el progreso en la reducción de la mortalidad por suicidio es demasiado bajo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), establecido por las Naciones Unidas, de reducir en un tercio las tasas de suicidio para 2030. De seguir la trayectoria actual, solo se logrará una reducción 12% para esa fecha.

Impacto humano y económico

En esta línea, el informe subraya el impacto humano y económico que tienen los problemas de salud mental, que son una de las principales causas de discapacidad. En concreto, solo la depresión genera 9% de la discapacidad en todo el mundo, más que cualquier otra condición de salud.

Además, la agencia sanitaria señaló que las personas con trastornos mentales mueren antes y disfrutan de menos años saludables que la población general. Esto afecta sobre todo a personas con esquizofrenia, que mueren de media nueve años antes. También a personas con trastorno bipolar, quienes lo hacen una media de 13 años antes, en comparación con el resto de la población.

Did you know? Every year, depression and anxiety drain US$ 1 trillion from the global economy.#MentalHealth isn’t just personal—it’s a financial imperative.

This shows up as reduced work participation, productivity and output. ???? https://t.co/3f6s7ODB7d pic.twitter.com/W7Ob1NQabq

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 2, 2025

Respecto a las consecuencias económicas, destaca que la economía global pierde cada año en torno a 850.000 millones de euros (un trillón de dólares) por la pérdida de productividad como resultado únicamente de la depresión y la ansiedad.

Una cifra subestimada

"La cifra de mil millones puede ser una subestimación. Es una cifra elevada, sí, pero también existe un gran estigma en el ámbito de la salud mental. Muchas personas pueden ser reacias, al completar encuestas, a respaldar preguntas sobre experiencias que consideran muy privadas. Por lo tanto, no me sorprendería que en los próximos años las cifras aumenten", afirmó el jefe de la unidad de salud mental del departamento de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OMS, Mark Van Ommeren, en rueda de prensa.

En este contexto, desde la OMS llamó a los países a la acción, tras recabar evidencia sobre el déficit de medios que persiste en distintos Estados, con respuestas "inadecuadas e insuficientes" para este tipo de problemas de salud.

World Health Organisation (WHO) reports that over 1 billion people worldwide are living with mental health disorders.

Details: https://t.co/kNQMFQuMlh#NilePostNews pic.twitter.com/lVzjSoPhah

— Nile Post (@nilepostnews) September 2, 2025

Aunque la OMS reconoce que, desde 2020, los países lograron avances significativos en el fortalecimiento de sus políticas y planificación en materia de salud mental, con actualizaciones en políticas y mejoras en la preparación para ofrecer atención y apoyo psicosocial, aún quedan mejoras por introducir.

Al hilo, los informes publicados revelan que, de media, los países destinan tan solo 2% de sus presupuestos de salud a la salud mental. Hay diferencias significativas entre los países de altos, medios y bajos ingresos.

En los países de ingresos bajos, hay poco más de un profesional de la salud mental por cada 100.000 habitantes, en comparación con más de 60 en los países de ingresos altos. Dos tercios de los países cuentan con un solo psiquiatra para atender a 200.000 personas o más. Además, la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos esenciales asequibles e intervenciones psicológicas sigue siendo limitada, especialmente en los países de ingresos bajos.

Desde la OMS lamentaron que los problemas de salud mental sean una de las condiciones más desatendidas, aseverando que la mayoría de pacientes no recibe atención formal. De hecho, se estima que menos de una de cada diez (9%) personas con trastorno depresivo mayor recibe un tratamiento mínimamente adecuado a nivel mundial.

Ante esta situación, la OMS instó a los Gobiernos y socios mundiales a intensificar urgentemente los esfuerzos para lograr una transformación sistémica de los sistemas de salud mental en todo el mundo. Para ello, demandan una financiación equitativa de los servicios de salud mental. También piden reformas jurídicas y políticas para defender los derechos humanos. Asimismo, resulta necesaria una inversión sostenida en el personal de salud mental y la expansión de la atención comunitaria y centrada en la persona.