Los talibanes confirman la muerte de más de 1.400 personas por los terremotos de Afganistán y piden ayuda internacional

En la noche del pasado 31 de agosto un terremoto de 6 grados asoló diferentes zonas de Afganistán, siendo el distrito de Kama, ubicado en la provincia de Nangarhar, el epicentro de los daños sufridos. Casi dos días después, al menos 1.411 personas murieron y 3.124 resultaron heridas, según el régimen de los talibanes.

Las autoridades y unidades de rescate comenzaron a actuar inmediatamente después de que ocurriera el terremoto y han conseguido trasladar a numerosos afectados a los hospitales cercanos. El gran número de personas ingresadas está sobrepasando la capacidad de muchos de los centros sanitarios, y según indica Sharif Khamosh, doctor del Hospital Regional de Nangarhar, ''han pasado 32 horas y los heridos siguen llegando''

Dificultades del rescate

Los servicios de rescate afganos ya han conseguido rescatar a numerosas víctimas, pero se enfrentan a una situación sumamente compleja debido a las complicaciones orográficas que les impiden acceder de forma sencilla a las zonas más afectadas por el sismo.

Las comunidades más golpeadas, entre las que se destacan Kunar y Nurgal, se establecen sobre zonas rurales y de gran carácter montañoso. El terremoto ha generado grandes derrumbes que mantienen bloqueados la mayoría de los accesos a estas ubicaciones, lo que impide el acceso de los servicios de emergencia y mantiene incomunicados a todos sus habitantes.

Basándose en cálculos de Naciones Unidas, se estima que las cifras de fallecidos y heridos continúen creciendo según se vaya pudiendo acceder a más superficies afectadas pudiendo llegar incluso a las 12.000 víctimas.

Unidades de rescate afganas trabajan sobre las zonas afectadas por el terremoto / SAMIULLAH POPAL

Hospitales saturados

La gravedad de este terremoto se ve claramente reflejada en los hospitales del país, que se encuentran totalmente sobrepasados y cuyo personal no deja de recibir e intentar atender y acomodar a nuevos pacientes en cualquier espacio disponible, por pequeño que sea. El hospital provincial de Asadabad es uno de los más afectados. Este centro que dispone únicamente de 150 camas ha tenido que prestar servicio a más de 200 afectados desde la noche del desastre.

A la problemática ocasional se le suma también la debilitada situación económica que vive el país desde la llegada del gobierno talibán, que mantiene a Afganistán totalmente aislado del sistema financiero internacional. El ejecutivo afgano depende en gran porcentaje de las ayudas humanitarias, que además se han ido reduciendo en estos últimos dos años.

Ayudas internacionales

Vista la magnitud de la tragedia, los países extranjeros y las entidades internacionales ya han ofertado diferentes paquetes de ayudas a Afganistán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, liberó 5 millones de dólares del Fondo de Emergencia. A su vez, la organización también prepara un llamamiento internacional de fondos tras advertir que los recursos humanitarios actuales son ''insuficientes''.

Por parte de la Unión Europea se ha comunicado que su equipo de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) ya se encuentra actuando sobre el terreno.

La India, Irán y Reino Unido también han suministrado recursos económicos y materiales al país asiático. Por otro lado, China ha expresado su disposición a colaborar pero sin especificar ayudas concretas y Estados Unidos se ha limitado a transmitir sus condolencias.