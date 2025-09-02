(AUDIO) Venezuela amanece con cielo nublado en gran parte del territorio nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reportó que Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte del país, no obstante no descarta lluvias o chubascos dispersos en el sureste de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Táchira, Mérida y Zulia.





La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde reseñó que durante la tarde y horas de la noche habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, los Andes y sur del Zulia.



Sin embargo, no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy. Asimismo, en la Gran Caracas, prevé cielo parcialmente nublado en horas de la mañana. En horas de la tarde se esperan zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable especialmente al sur y zonas montañosas de la entidad.



La temperatura máxima oscilará en 30°C, mientras que la mínima estará en torno a los 19°C.



Con información de INAMEH / Prensa VTV