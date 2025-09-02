Jueza Federal impide al gobierno de Donald Trump deportar a niños guatemaltecos no acompañados

Una persona aborda un avión en Harlingen, Texas, el 31 de agosto de 2025, mientras autobuses chárter se acercan al aeropuerto para desembarcar pasajeros. | Credito: Valerie Gonzalez/AP

Abogado del Departamento de Justicia afirma que un avión pudo haber salido pero regresó

WASHINGTON, 2 de septiembre de 2025.) - Un juez federal estadounidense impidió el domingo que el gobierno de Trump deportara a un grupo de niños guatemaltecos migrantes que ya estaban a bordo de aviones y a cientos más que se encuentran en albergues gubernamentales, después de que sus abogados presentaran una apelación de emergencia antes del amanecer., informó Reuters.

La dramática escena recordó otras impugnaciones judiciales de última hora a los esfuerzos de deportación de la era Trump.

Poco después de la 1 a. m., hora del este, del domingo, el Centro Nacional de Derecho Migratorio, un grupo de defensa de los inmigrantes, presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., para detener la deportación de 10 menores migrantes no acompañados de Guatemala.

En una audiencia excepcional durante un fin de semana festivo, la jueza de distrito Sparkle Sooknanan declaró que la habían despertado a las 2:35 a. m. y que se le había informado del caso. Sooknanan emitió una orden de restricción temporal que suspendía la deportación de los menores, de entre 10 y 17 años, durante 14 días.

Sooknanan amplió la orden para incluir a cualquier menor guatemalteco no acompañado bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La denuncia indicaba que este grupo podría estar compuesto por cientos de menores.

Un abogado del gobierno confirmó el domingo por la noche que los menores que se planeaba trasladar a Guatemala habían sido bajados de los aviones y estaban siendo devueltos a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. El presidente Donald Trump, un republicano, lanzó una ofensiva contra la inmigración después de regresar a la Casa Blanca en enero, incluyendo un esfuerzo para rastrear y deportar a niños migrantes no acompañados.

Su administración llegó a un acuerdo con Guatemala que permitiría el regreso de menores no acompañados al país y planeaba iniciar las deportaciones este fin de semana, según informaron a Reuters un funcionario estadounidense en ejercicio y dos exfuncionarios. Los planes fueron reportados inicialmente por CNN el viernes.

Los menores migrantes que llegan a las fronteras de Estados Unidos sin un padre o tutor son clasificados como no acompañados y enviados a albergues del gobierno federal hasta que puedan ser ubicados con un familiar o un hogar de acogida, un proceso estipulado en la ley federal.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en julio que su gobierno estaba trabajando con Estados Unidos para repatriar a menores no acompañados.

Durante la audiencia de emergencia del domingo, Sooknanan presionó al Departamento de Justicia para obtener garantías de que los menores guatemaltecos no habían sido deportados ya.

"Estamos aquí para intentar averiguar lo antes posible qué está sucediendo", declaró Sooknanan, designado por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.