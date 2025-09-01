(VIDEO) Padre Ramiro Arango: Vamos a ayudar todos los latinoamericanos a impedir la llegada de estos genocidas a saquear y asesinar al pueblo venezolano

El sacerdote colombiano, Ramiro Arango, envía un mensaje de solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela, al enterarse de los buques de guerra que envía como el define a Donald Trump, la "Bestia del Norte" de Estados Unidos, un psicópata, narco terrorista internacional y genocida, que pretende, manifiesta Arango, con la complicidad de la ultraderecha de América Latina en una alianza macabra, entre María Corina Machado y toda su jauría de bendidos junto a la derecha colombiana aliados con el narcotráfico internacional, de saquear las riquezas de Venezuela.

Hace un llamado a los latinoamericanos de solidaridad con Venezuela, para evitar que lleguen a las costas venezolanas, que pretende saquear las riquezas del país y asesinar a su pueblo. Esta es la hora de América Latina. Fuera el imperialismo norteamericano de América Latina.

Vamos a apoyar. Señala, Estados Unidos tiene que respetar, o si no, una invasión latinoamericana hacia Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Soviética, con el apoyo de China, a los pueblos libres y soberanos del mundo para defender el territorio venezolano.

Vea el video completo: