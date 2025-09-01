Presidente Maduro: amenaza sin precedentes, ocho buques de guerra y 1.200 misiles apuntan a Venezuela

Buques de guerra de EEUU en El Caribe

1 de septiembre de 2025.- “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, denunció este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras destacar que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe está compuesto por ocho barcos militares, mil 200 misiles y un submarino nuclear todos apuntando contra la nación venezolana.



“Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, resaltó el jefe de Estado durante una rueda de prensa con medios internacionales para transmitir la verdad de Venezuela.



Asimismo, expresó que una agresión como esa no se había visto nunca, al tiempo que manifestó que esta acción solo es comparada con la crisis de octubre (Crisis de los Misiles de Cuba) de 1962 contra Cuba.



Por otra parte, el mandatario nacional afirmó que esta acción deja al descubierto cómo las mafias de Miami «han tomado el poder político de la Casa Blanca y como han impuesto su visión extremista, con amenazas a Venezuela. «Amenazar a Venezuela, es amenazar el continente entero», acotó.



Además, reiteró que Estados Unidos ha querido avanzar hacia la máxima presión militar. Sin embargo, apuntó que el pueblo venezolano se está preparando para la máxima defensa.



«Habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida, ahora han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, inmoral y brutal solo (…) Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes y amenazas de ningún signo, es nuestra trayectoria histórica”, puntualizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 362 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)