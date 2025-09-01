INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevén este lunes en siete estados del país

Este 1º de septiembre en horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional; asimismo, zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en partes de Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Lago de Maracaibo, reseña el boletín de las autoridades delInstituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).De igual forma, el Inameh señala que durante la tarde y noche se estima incremento de la cobertura nubosa acompañado de lluvias o chubascos con descargas eléctricas eventuales y ráfagas de viento en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias aisladas en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, a primeras horas de la mañana se mantendrá de parcial a nublado, con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se pronostican algunas zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos en gran parte de la entidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C la mínima y los 30°C la máxima.Con información de INAMEH / Prensa VTV.