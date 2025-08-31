A Venezuela

(VIDEO) ¿Qué tan probable es una invasión Estadounidense?

Maduro frente a Trump ¿qué tan probable es una invasión?

El Secretario de Estado de los Estados Unidos

Domingo, 31 de agosto de 2025. En el programa Macondo se reflexionó sobre una posible invasión estadounidense a Venezuela.

Se mencionó y se analizó la veracidad de la existencia del Cartel de Los Soles, la cual no ha sido confirmada y se basa sólo en el reporte que de él han hecho las autoridades norteamericanas, que han declarado que todo este operativo militar que han desplegado, no es nada más que una operación antidrogas en El Caribe.

Operación evidentemente desproporcionada si se relaciona la fuerza desplegada con los objetivos trazados.

Acusan los norteamericanos al presidente Maduro y lo señalan como el cabecilla del Cartel de Los Soles.




