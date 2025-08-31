China: Más de 20 países y 10 organizaciones se reúnen para la La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Más de 20 países y 10 organizaciones internacionales se reúnen en China Credito: Agencias

La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que acoge la ciudad de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuenta con la participación de más de 20 países y 10 organizaciones internacionales.

En el marco de los preparativos, la parte anfitriona organizó un centro de prensa que se ha convertido en una de las principales caras de la próxima cumbre. Miles de periodistas pasaron todos los controles para estar cerca del evento clave de estos días.

Además de los líderes de Rusia, China y la India, entre los participantes figuran el secretario general de la ONU, António Guterres, y el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Kao Kim Hourn.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha llegado este domingo a China en una visita de trabajo "sin precedentes". Durante su estancia de cuatro días mantendrá varias reuniones bilaterales con líderes y jefes de Gobierno extranjeros; y asistirá como invitado especial al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín, donde se sentará al lado derecho de su homólogo chino, Xi Jinping.

Previamente, se comunicó que el 2 de septiembre, en Pekín tendrá lugar una reunión trilateral entre los jefes de Estado de Rusia, China y Mongolia, durante la cual Vladímir Putin, Xi Jinping y Ukhnaagiin Khurelsukh intercambiarán opiniones sobre las principales áreas de trabajo en diversos campos.

Además, el primer ministro indio, Narendra Modi, informó que se reunirá tanto con Xi como con Putin.

31 ago 2025

12:28 GMT

Putin y Xi conversan amigablemente en la apertura de la cumbre de la OCS.

????Vladímir Putin y Xi Jinping conversan amigablemente antes del inicio de la cumbre de la OCSMÁS DETALLES https://t.co/Cy3tyHvUWipic.twitter.com/V4eIkasivD

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025

12:25 GMT

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó a la cumbre de la OCS.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó a la cumbre de la OCS ✔️SEPA TODO sobre la cumbre de la OCS en Tianjin https://t.co/fJww5h29Yspic.twitter.com/cVqYRvJzF0

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025

12:22 GMT

La especialista en geopolítica Ermelinde Malcotte sostiene que esta cumbre es la más importante de la OCS hasta la fecha, por lo que sería imposible para los medios occidentales no hablar de ella.

Respondiendo a una pregunta sobre qué postura adoptaría Bruselas en medio de sus amenazas de nuevas sanciones, no solo contra Rusia, sino contra quienes comercien con el país, la experta declaró que el bloque comunitario intentará presionar a los países europeos que deseen ser neutros y poner en primer lugar sus propios intereses.

"Sí, la Unión Europea va a tratar de presionar a todos los países europeos que participen en estas organizaciones multilaterales", afirmó, recordando los problemas que tuvieron los líderes de Serbia y de Eslovaquia al intentar asistir a los actos conmemorativos del 9 de mayo en Moscú.

"Para estos países, la posibilidad de entrar en relación dentro de estas organizaciones multilaterales con Rusia, con China y con la construcción del mundo multipolar es una garantía de que no van a estar solos en defender la soberanía de su política externa, porque de esto se trata", explicó la analista.

12:21 GMT

Putin acude a una reunión solemne envuelto por la música de 'Kalinka-malinka'.

????Vladímir Putin llega a la recepción de gala de la OCS al son de 'Kalinka-Malinka' La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái https://t.co/Cy3tyHvUWipic.twitter.com/7ZemV7qfin

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025

11:27 GMT

Como parte de la celebración de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los líderes de las delegaciones se tomaron el domingo una fotografía conjunta.

⚡️FOTO DE FAMILIA de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái https://t.co/P0UVuItMVhpic.twitter.com/iS1q8W2e8w

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025

10:41 GMT

Teherán y Pekín podrían jugar un rol "transformador" en la arena mundial, sostuvo el domingo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

"Irán y China, antiguas civilizaciones de las alas oriental y occidental de Asia, poseen no solo un profundo legado histórico, sino también la capacidad transformadora para cambiar el panorama regional e incluso global", escribió en su cuenta de X.

Según Jameneí, "la plena implementación del acuerdo de cooperación estratégica entre ambos países sin duda sentará una base sólida para este proceso".

09:02 GMT

El presidente chino, Xi Jinping, se ha reunido con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, quien arribó a la ciudad de Tianjing para participar en la 25.ª cumbre de la OCS, de la que Ankara es un socio de diálogo.

08:55 GMT

En las imágenes difundidas, un robot da la bienvenida a RT en China, donde se celebra la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

????✅????????"RT se encuentra en Tianjin, China"En la ciudad china de Tianjin todo está preparado para acoger la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).????¡NO SE PIERDA LA COBERTURA ESPECIAL DE DESDE CHINA! https://t.co/VVCoB4JwYDpic.twitter.com/ufi6nrLs2A

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025

06:37 GMT

El Kremlin ruso ha difundido un video de la llegada del presidente Vladímir Putin a China, donde participará en la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). "El presidente ruso tiene por delante cuatro días de una intensa agenda", se afirma en un comunicado oficial.

En las imágenes, el mandatario ruso es recibido con honores, con presencia de personal militar, que lo saludó, y una alfombra roja. A continuación, Putin partió en una limusina de lujo rusa, el Aurus, con matrícula diplomática del país asiático.

04:26 GMT

El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la ciudad de Tianjin.

Modi recordó el encuentro que ambos líderes mantuvieron en octubre de 2024, en el marco de la cumbre de los BRICS celebrada en la ciudad rusa de Kazán. "El año pasado en Kazán, mantuvimos conversaciones muy fructíferas que impulsaron positivamente nuestras relaciones", dijo.

"Tras la retirada de tropas en la frontera, se ha creado un clima de paz y estabilidad. […] Nuestros representantes especiales han llegado a un acuerdo sobre la gestión fronteriza", continuó Modi.

Además, apuntó que se ha reanudado el Kailash Mansarovar Yatra, peregrinación sagrada al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Himalaya. Asimismo, se reanudarán los vuelos directos entre ambos países, indicó.

"Los intereses de 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también sentará las bases para el bienestar de toda la humanidad. Nos comprometemos a impulsar nuestras relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad", declaró.

????????????????Xi Jinping, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la ciudad de TianjinModi recordó el encuentro que mantuvieron en octubre de 2024, en la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán"Conversaciones muy fructíferas".https://t.co/fJww5h29Yspic.twitter.com/rJzb4AUZ25

— RT en Español (@ActualidadRT) August 31, 2025