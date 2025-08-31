ALBA- TCP inaugura nueva ruta comercial con envío de alimentos a Cuba

El buque Manuel Gual de Venezuela, que partió desde el estado La Guaira, arribó a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en La Habana, con un donativo de 6.100 toneladas de alimentos y diversos productos que fue recibido por el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz.

Tras el arribo, Cruz destacó a través de sus redes sociales el valor estratégico y humano de esta acción en medio de las difíciles circunstancias económicas que enfrenta el país.

Con la llegada de la embarcación se inauguró la ruta naviera y comercial entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la cual impulsa el intercambio económico, la soberanía alimentaria y la producción nacional.

De acuerdo a información divulgada por VTV, el embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro, subrayó en la ceremonia de recibimiento que «este arribo representa el inicio de una nueva etapa del transporte marítimo regional, destinada a fortalecer los intercambios comerciales y abre un nuevo capítulo en la unidad de nuestros pueblos».

Entre tanto, el viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge, señaló que cada ruta recorrida por este barco honra la memoria de los fundadores del ALBA y reafirma el compromiso con un futuro más justo y próspero para la región.

Durante el acto, también se reiteró la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y se expresó el rechazo del pueblo cubano al despliegue militar estadounidense en el Caribe y a las campañas de desinformación contra Venezuela.

Este envío, se inscribe como parte de un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y constituye una expresión concreta de la voluntad política y la cooperación entre los países miembros del ALBA-TCP.