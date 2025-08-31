(VIDEO) Declaración de embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada

Domingo, 31 de agosto de 2025. A continuación ofrecemos las declaraciones del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, el día jueves 28 en la ciudad de Nueva York, luego de su reunión con Antonio Guterrez, Secretario General de la Organización a quien le entregó una carta enviada por Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.Carta relacionada con la situación actual en el Caribe ante la presencia amenazante de un contingente militar norteamericano frente a nuestras costas. al cual se le ha sumado un submarino atómico.Una vez leído el documento el embajador Moncada contestó preguntas realizadas por periodistas presentes en la rueda de prensa.