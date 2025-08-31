Panamá firma acuerdo con gigante Chiquita Banana Brands para reanudar operaciones tras huelga

CIUDAD DE PANAMÁ 1ero de septeimbre de 2025. — El presidente panameño, José Raúl Mulino, firmó el viernes un acuerdo con Chiquita Brands para reanudar las labores en Panamá, meses después de que la gigante bananera despidiera a miles de trabajadores en huelga y suspendiera sus operaciones, informó Prensa Asociada.

En marzo, los trabajadores bananeros de Chiquita en la provincia occidental panameña de Bocas del Toro se unieron a otros sectores laborales en huelga por los cambios al sistema de seguridad social. Mulino afirmó que la huelga era ilegal.

En mayo, Chiquita despidió a miles de trabajadores, alegando que la huelga le había costado al menos 75 millones de dólares.

Según el acuerdo firmado el viernes en Brasil, la empresa acordó reincorporar a 3.000 trabajadores en una etapa inicial, seguidos de otros 2.000.

El gobierno pretende que la empresa vuelva a operar plenamente en Panamá para febrero de 2026, según informó en un comunicado.