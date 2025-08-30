La represión contra los trabajadores inmigrantes en una fábrica de queso de Wisconsin provoca reacciones violentas y solidaridad

Detalle de un mural dentro del Templo del Trabajo de Madison que celebra los sindicatos y los derechos de los trabajadores. Credito: Wisconsin Examiner

30 de agosto de 2025.-"Esta lucha es la lucha de todos los trabajadores", declaró Kevin Gundlach, presidente de la Federación del Trabajo del Centro Sur, en una cena solidaria para 43 trabajadores inmigrantes que recientemente perdieron sus empleos en una quesería de Monroe, Wisconsin. "Incluso los habitantes de Wisconsin que desconocen la historia deberían saber que, en un estado productor de queso, debemos apoyar a los queseros"., informó El Examinador de Wisconsin.

En agosto, a los trabajadores, algunos de los cuales trabajaron durante más de 20 años en W&W Dairy, se les informó que tendrían que someterse a la verificación de E-Verify y confirmar su estatus legal para continuar en sus empleos después de que una nueva empresa, Dairy Farmers of America (DFA), con sede en Kansas, comprara la quesería. Hicieron huelga para protestar, con la esperanza de que la DFA, que tiene la política de someter a los nuevos empleados a la verificación de E-Verify, los eximiera debido a sus muchos años de servicio. La empresa se negó, pero les pidió que regresaran para ayudar a capacitar a sus reemplazos, según dijo un trabajador. Los empleados de la quesería con los que hablé dijeron que aún estaban en shock, preocupados por cómo mantener a sus familias ante la pérdida de salario y prestaciones a fin de mes.

Los trabajadores que trabajaron largas jornadas, mantuvieron la planta en marcha durante la pandemia y se enorgullecían de producir quesos mexicanos de alta calidad (queso fresco, queso blanco, quesadilla y panela) ahora se sienten traicionados.

Su objetivo ya no es regresar a sus antiguos trabajos. En cambio, se centran en obtener una indemnización por despido de W&W Dairy, que técnicamente sigue siendo su empleador hasta el 1 de septiembre (Día del Trabajo), cuando DFA asuma el control de la planta.

El jueves, Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, un grupo defensor de los derechos de los trabajadores inmigrantes, escribió al presidente de W&W, Franz Hofmeister, para solicitarle que la lechería mostrara su agradecimiento a sus trabajadores veteranos ofreciéndoles una indemnización. Un picnic del Día del Trabajo organizado por miembros de la comunidad para apoyar a los trabajadores "sería una excelente oportunidad para anunciar que los trabajadores y la empresa han resuelto sus diferencias y que se les está otorgando una compensación", escribió Neumann-Ortiz. "Esto les daría a los trabajadores la oportunidad de agradecerles públicamente y les brindaría un espacio para sanar y cerrar el capítulo".

El éxito de W&W se vio impulsado por la lealtad de su equipo: menos de 100 personas que sabían realizar múltiples tareas en la planta y alternaban funciones para garantizar el buen funcionamiento de la misma. La calidad del producto atrajo a un comprador de alto perfil.

"La trayectoria de crecimiento del mercado hispano de quesos es más del triple que la de la categoría de quesos", declaró Ken Orf, presidente de la División de Quesos, Sabores y Aromas de DFA, a la publicación especializada Cheese Reporter, en un artículo sobre los beneficios para la compañía de su "adquisición estratégica" de W&W, que la coloca en una "posición más sólida para el crecimiento en esta importante categoría de lácteos".

Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los empleados hispanos de la planta.