Secretaria Kristi Noem despide a 24 trabajadores de Agencia para el Manejo de Emergencias por no abordar vulnerabilidades cibernéticas

30 de agosto de 2025.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, despidió a dos docenas de empleados del departamento de TI de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informara que los empleados no cumplían con los protocolos básicos de seguridad, lo que permitió a los piratas informáticos acceder a sus redes, informó nextgov.com-

La oficina de Noem informó que el director de información de la agencia, Charles Armstrong, y el director de seguridad de la información, Gregory Edwards, fueron despedidos, junto con otras 22 personas. No fue posible contactarlos de inmediato para obtener comentarios.

Una revisión rutinaria de ciberseguridad de los sistemas de FEMA descubrió la vulnerabilidad, según informó el DHS en un comunicado, que agregó que la vulnerabilidad se abordó antes de que se pudiera robar información confidencial de sus sistemas.

La revisión "descubrió varias fallas graves de seguridad que permitieron al agente de amenazas vulnerar la red de FEMA y amenazar a todo el departamento y a la nación en su conjunto", declaró el DHS.

Un correo electrónico interno de FEMA, fechado el 18 de agosto y obtenido por Nextgov/FCW, ordenó a todos los empleados de la agencia cambiar sus contraseñas debido a recientes incidentes y amenazas de ciberseguridad. Exigía el cambio de contraseñas en un plazo de dos semanas desde su envío. El correo electrónico no detallaba los problemas de seguridad.

Los empleados de TI de FEMA se resistieron a cualquier intento de solucionar el problema, evitaron las inspecciones programadas y mintieron a los funcionarios sobre el alcance de las vulnerabilidades cibernéticas, añadió la agencia.