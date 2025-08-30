Donald Trump le cancela la protección de agentes de Servicio Secreto a Ex-vicepresidenta Kamala Harris

Extendido por una orden no revelada de Biden.

30 de agosto de 2025.-El presidente Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris el jueves, según una copia de una carta consultada por CNN.

Los expresidentes reciben protección del Servicio Secreto de por vida. Harris, como exvicepresidenta, recibió seis meses de protección tras dejar el cargo, según la ley federal. Ese periodo finalizó el 21 de julio. Sin embargo, su protección se había extendido un año más mediante una directiva —no publicada hasta ahora— firmada por el entonces presidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo, según varias personas familiarizadas con el acuerdo no revelado.

Esta es la orden que Trump canceló en su carta, titulada "Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional" y fechada el jueves.

"Por la presente, se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris", se lee en su totalidad en la carta.

La orden de eliminar el equipo de Harris provino de la Casa Blanca, dijo a CNN un funcionario del Servicio Secreto.

La decisión no formó parte de una revisión de seguridad ni de una nueva evaluación de amenazas, afirmó la fuente. Los directivos de la agencia no manifestaron ninguna preocupación de seguridad ni se opusieron a la orden de la Casa Blanca, añadió el funcionario, quien señaló que el equipo de Harris oscilaría entre una docena y varias docenas de agentes, dependiendo de su horario y de los cambios de turno para la seguridad las 24 horas.