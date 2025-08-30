Principal
Principal
/
Actualidad
Chorros, no pueden ni salir a la calle
(VIDEO) Navarro re caliente salió al aire a fulminar a Milei
Por:
El Destape Radio, Diario K
|
Sábado, 30/08/2025 02:02 PM
|
Versión para imprimir
Editorial de Roberto Navarro
Credito: El Destape Radio
Navarro re caliente salió al aire a fulminar a Milei
Credito: El Destape Radio
Sábado, 30 de agosto de 2025. Decía que no había plata y la plata se la lavaba él y la hermana, de esta forma comienza Navarro su video d hoy de El Destape Radio,
Comentarios de Roberto Navarro y equipo en el pase | El Destape Radio
