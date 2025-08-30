(VIDEO) Increíble discurso de Samuel Moncada defendiendo a Venezuela en OEA, el 15/feb/2019

Sábado, 30 de agosto de 2025. A modo de recordatorio hoy ofrecemos las palabras del viceministro de relaciones exteriores de #Venezuela y embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, este, 15 de febrero de 2019, en sesión del Consejo Permanente, analizando la situación de Venezuela. Moncada defiende a su país y exige el fin del bloqueo y las sanciones impulsadas por Estados Unidos y el llamado Grupo de Lima.Recuerda que la única forma de aprobar una resolución en su contra es logrando los 24 votos que aún no logran.