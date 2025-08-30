Campaña "Si enciendes tu moto, no apagues tu vida" arrancó este jueves, así lo anunció el Fiscal General Tarek William Saab

El objetivo de este operativo es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de una conducción responsable, abarcando la revisión de la documentación, el uso correcto del casco, el respeto al semáforo Credito: Agencias

Debido a la alta tasa de accidentes de motocicletas, el Fiscal General, Tarek William Saab, informó sobre el despliegue de una tercera fase de la campaña CONDUCE POR LA VIDA, detalló que los motorizados son el grupo más vulnerable ante este flagelo, ya que son quienes tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir lesiones graves o fatales en un accidente, en comparación con los ocupantes de vehículos de pasajeros, señalando que la falta de una carrocería que los proteja los expone directamente al impacto.

Seguidamente, apuntó que, conjuntamente con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito, Protección Civil, policías estatales y municipales, se realizará un despliegue nacional masivo con la participación de 24 fiscales superiores, 24 fiscalías especializadas y más de 450 funcionarios, quienes estarán verificando el estricto cumplimiento de las normativas de tránsito. A su vez, contará con la realización de paradas viales y charlas educativas, promoviendo la concientización en los ciudadanos.

Destacó que este plan se desarrollará por medio del Poder Popular, ya que estarán participando, mediante las comunas, la sociedad civil organizada.

El objetivo de este operativo es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de una conducción responsable, abarcando la revisión de la documentación, el uso correcto del casco, el respeto al semáforo, el uso del cinturón de seguridad, hasta la imposición de multas, con el fin de reducir drásticamente los accidentes y garantizar un tránsito seguro para salvar vidas.

Finalmente, Saab destacó que este plan, organizado y creado por el Ministerio Público, ha contado con el máximo apoyo del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro, y de todas las instituciones del Estado Venezolano, así como de la gran mayoría de la población.

Cabe destacar que todo el mundo ve con beneplácito este tipo de campañas que busca organizar al sector de los motorizados, debido a las quejas constantes por el grado de anarquía que reina en muchos de ellos que cruzan en sitios indebidos, pasan en rojo por los semáforos, transitan por las aceras o bulevares, van en contravía, transitan por la derecha irrespetando el paso de los pasajeros que bajan de transporte de pasajeros, se adelantan a los automóviles y cruzan a toda velocidad, lo que para muchos se han convertido en una especie de "problema automotor". Así que este tipo de orientación para organizarlo es muy bienvenida por la gran mayoría de los venezolanos.