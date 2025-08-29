Vance advierte sobre "una crisis de salud mental en EEUU" tras un nuevo tiroteo que deja tres muertos en Minneapolis

Vance "Es hora de que empecemos a hacernos algunas preguntas muy difíciles sobre las causas profundas de esta violencia" Credito: Agencias

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, ha reaccionado al tiroteo en un instituto católico de Mineápolis (Minnesota, EE.UU.), cometido por una persona trans* el miércoles, advirtiendo de una "crisis de salud mental" en el país.

"Creo que realmente tenemos una crisis de salud mental en EE.UU. Tomamos muchos más medicamentos psiquiátricos que cualquier otra nación del mundo", denunció Vance este jueves durante un discurso en un evento para promover las políticas económicas de la Administración actual. "Es hora de que empecemos a hacernos algunas preguntas muy difíciles sobre las causas profundas de esta violencia", agregó.

"Esa será una conversación estadounidense que tendremos juntos", enfatizó, y pidió una oración conjunta en memoria de los fallecidos. Recordando cuántas tragedias similares ocurren en Estados Unidos, Vance también aconsejó a los ciudadanos mirar más de cerca lo que sucedió ayer, leyendo informes sobre cómo niños de 10 años cubrieron a sus amigos para protegerlos y los problemas que ahora enfrentan las víctimas.

¿Qué pasó?

Alrededor de las 8:30 de la mañana del miércoles, Robert Westman, que en 2020 cambió su nombre a Robin para identificarse como una mujer, abrió fuego a través de las vidrieras de la Iglesia Católica de la Anunciación durante una misa con un público numeroso, matando a dos niños e hiriendo a 17 personas más. Al cometer este crimen aterrador, el joven transgénero murió en el lugar de los hechos por una herida de bala autoinfligida.

Después de la tragedia, muchos se han pronunciado en contra de permitir que los niños se sometan a terapia de género, señalando que dichos medicamentos dañan su cuerpo y psique.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también admitió que el país se enfrenta a "problemas de salud mental". Según la vocera, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. está investigando la posible relación entre la terapia de género y el aumento de la violencia entre los menores.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene denunció en sus redes sociales que "la disforia de género es una enfermedad mental" y los niños están siendo usados por la multimillonaria industria farmacéutica. "Si están dispuestos a destruirse a sí mismos y [a destruir] cómo Dios los creó, entonces están dispuestos a destruir a otros, y eso lo vimos hoy", criticó.