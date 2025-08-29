Estados Unidos: Inmigración ha deportado a casi 200.000 personas desde que Donald Trump asumió la presidencia

Camino a alcanzar el nivel más alto en una década.

29 de agsoto de 2025.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 200,000 personas en los primeros siete meses de la administración del presidente Donald Trump, según un alto funcionario de Seguridad Nacional. Esto coloca a la agencia federal en camino a su tasa más alta de deportaciones en al menos una década, pero aún por debajo del objetivo de deportación establecido por la administración, inform[o

La última cifra es solo una muestra del total de deportaciones ocurridas durante el gobierno de Trump. La administración ha registrado casi 350,000 deportaciones desde que el presidente regresó al cargo en enero. Otras deportaciones de este año incluyen repatriaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y la Guardia Costera, así como personas que optaron por autodeportarse.

Antes de que Trump asumiera el cargo, el ICE ya había registrado alrededor de 71,400 deportaciones entre octubre de 2024 y finales de diciembre. Con estas, el ICE podría superar las 300,000 deportaciones en el año fiscal 2025, que finaliza el 30 de septiembre.

La última vez que la agencia registró tantas deportaciones fue durante la presidencia de Barack Obama, cuando alrededor de 316,000 personas fueron expulsadas en el año fiscal 2014.

El gobierno ha recurrido a múltiples agencias federales para reforzar sus operaciones de control migratorio en todo el país, aumentando notablemente su presencia en ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C. La CBP, la agencia responsable de la seguridad fronteriza, registró más de 132,000 deportaciones este año.

El departamento también ha registrado alrededor de 17,500 autodeportaciones. En conjunto con las acciones del ICE, esto equivale a casi 350,000 deportaciones en los primeros siete meses del segundo mandato de Trump.