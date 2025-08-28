Estados Unidos: El Hospital de niños de Los Ángeles despide a más de 250 trabajadores

LOS ÁNGELES, 28 de agosto de 2025.- El Hospital Infantil de Los Ángeles (CHLA) está despidiendo a más de 250 trabajadores en medio de crecientes dificultades financieras y la reestructuración del hospital, informó KABC.

Los empleados afectados, incluyendo el personal de gestión, servicios de apoyo y administrativos, y atención clínica, fueron notificados el miércoles que sus puestos finalizarán el 28 de octubre, según un comunicado de prensa del hospital.

A otros 186 miembros del equipo afectados por la reducción se les ofrecerá la opción de transferirse a puestos adaptados como resultado de la reestructuración del hospital.

"Esta fue una decisión muy difícil y un momento profundamente doloroso para todo nuestro equipo", declaró el director ejecutivo Paul S. Viviano. "CHLA sigue centrado en brindar atención pediátrica de primer nivel, impulsar la investigación innovadora, capacitar a la próxima generación de médicos pediátricos y marcar la diferencia en las comunidades a las que servimos.

Y se hizo cada vez más evidente que las reducciones tanto en los puestos de equipo como en los de gestión eran necesarias para garantizar que CHLA pueda seguir sobreviviendo en este clima de incertidumbre y brindar a nuestros jóvenes pacientes y a sus familias la atención de calidad que necesitan y merecen".