Estados Unidos: Más de 600 trabajadores de la planta General Electric Aeroespacio se declaran en huelga

28 de agosto de 2025. - Más de 600 trabajadores del sindicato United Auto Workers (UAW) de la planta de GE Aerospace (GE.N) en Evendale, Ohio, y de la planta de distribución de Erlanger, Kentucky, se declararon en huelga el jueves tras no lograr un nuevo acuerdo contractual, según declaró el presidente del UAW, Shawn Fain. La planta de Evendale fabrica motores marinos e industriales para la Armada de Estados Unidos, mientras que la de Erlanger suministra piezas a algunas de las plantas de motores de la compañía, informó Reuters.

La huelga marca el último punto crítico de una ola de conflicto laboral que arrasa las industrias aeroespacial y de aviación, donde los sindicatos han estado ejerciendo su influencia para conseguir nuevos contratos ante la alta demanda de trabajadores cualificados.

Desde pilotos de aerolíneas y auxiliares de vuelo hasta maquinistas e ingenieros aeroespaciales, los trabajadores de todo el sector han presionado por mejores salarios y mayor protección laboral en los últimos dos años.

La sección local del sindicato representa a más de 600 trabajadores en ambas plantas.

Los afiliados al sindicato votaron mayoritariamente a favor de la huelga si no se alcanzaba un nuevo acuerdo antes del final del día 27 de agosto. Un portavoz de GE Aerospace declaró a Reuters que la compañía ha activado un "plan de contingencia detallado" y añadió que estaba "decepcionada" de que el sindicato decidiera declarar la huelga antes de que sus empleados tuvieran la oportunidad de votar sobre la oferta.