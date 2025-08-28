Estados Unidos: Agentes federales arrestan a bomberos que trabajan en un incendio forestal en Washington

28 de agosto de 2025.-Dos personas que combatían el incendio de Bear Gulch en la Península Olímpica fueron arrestadas el miércoles por las fuerzas del orden federales, en un enfrentamiento descrito por los bomberos y mostrado en fotos y videos. No está claro el motivo del arresto de los dos bomberos, informó Los Tiempos de Seattle.com.

Sin embargo, un portavoz del Equipo de Gestión de Incidentes, a cargo de la respuesta al incendio, afirmó que el equipo estaba "al tanto de una operación de la Patrulla Fronteriza en el incendio", que no estaba interfiriendo con la respuesta del fuego y remitió a los periodistas a la estación de la Patrulla Fronteriza en Port Angeles.

Durante más de tres horas, agentes federales exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados. Los equipos se encontraban entre las 400 personas, incluyendo bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington.

La Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles sobre el enfrentamiento.

Es inusual que los agentes fronterizos federales realicen arrestos durante la extinción de un incendio activo, especialmente en una zona remota.