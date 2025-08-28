Estados Unidos: Gov. de Florida Ron DeSantis gastó $ 250 millones en el Alcatraz de Caimanes

ha presionado para ayudar a la administración Trump a aplicar las leyes de inmigración. Crédito... Credito: Evelyn Hockstein/Reuters

28 de agosto de 2025.-El estado de Florida ha comprometido $245 millones para la construcción de "Alligator Alcatraz", el centro de detención de inmigrantes de los Everglades, cuyo cierre está previsto para dentro de unos días, informó Noticias Semanales.com.

Un correo electrónico obtenido por The Associated Press el miércoles de Kevin Guthrie, jefe de la División de Gestión de Emergencias de Florida, indica que es probable que el centro esté vacío pronto, después de que un juez federal dictaminara que debe cesar sus operaciones.

Newsweek contactó a la oficina del gobernador DeSantis y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener comentarios el jueves por correo electrónico fuera del horario de oficina habitual. Por qué es importante Desde su segunda investidura presidencial en enero, el presidente Donald Trump ha liderado una ofensiva contra la inmigración ilegal, aumentando el gasto en la aplicación de la ley migratoria y eliminando los impedimentos legales para las deportaciones rápidas.

El cierre del nuevo centro de detención de Florida sería un duro golpe tanto para el gobernador DeSantis como para la administración Trump, y demostraría que uno de los principales impedimentos para la política de la Casa Blanca siguen siendo los tribunales.

Información importante Las cifras publicadas por funcionarios de Florida muestran que el estado ha firmado contratos por al menos 245 millones de dólares con empresas para trabajar en el nuevo centro de detención de Florida, construido mediante la readaptación del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Ochopee.

El contrato más grande, por 78,5 millones de dólares, se otorgó a Critical Response Strategies, con sede en Jacksonville, responsable de la contratación de oficiales penitenciarios, administradores de campamentos y personal de TI. Longview Solutions Group recibió 25,6 millones de dólares para la preparación y construcción del terreno, mientras que la empresa de TI Gothams tiene un contrato de 21,1 millones de dólares para proporcionar servicios que incluyen credenciales de acceso y pulseras para detenidos.

Algunos detalles del contrato fueron posteriormente eliminados de la base de datos pública de Florida, lo que generó críticas por parte de la representante estatal demócrata Anna Eskamani.