Zulia: FANB destruye centro de comunicaciones del narcotráfico

FANB destruye centro de comunicaciones del narcotráfico en el Zulia

28 de agosto de 2025.- Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron y destruyeron un centro de comunicaciones que era empleado por el narcotráfico en el estado Zulia.



La infraestructura estaba ubicada en el sector Los Jovitos, municipio Miranda (Los Puertos de Altagracia), Zulia, cuyo exalcalde Jorge Nava, se encuentra detenido porque presuntamente prestaba logística a los grupos del narcotráfico colombiano que pasaban cargamentos de droga por el Lago de Maracaibo con destino a Estados Unidos, según denuncias presentadas públicamente por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Otros seis exalcaldes zulianos se encuentran presos por esos hechos.



En el mencionado centro clandestino desmantelado se localizaron 2 paneles de control de comunicaciones o repetidoras, 11 radios transmisores, 1 fuente de poder, 2 duplexer, 1 antena direccional para repetidora y 1 antena de comunicación, 100 metros de cable para antenas transmisoras y 80 metros de guaya, desglosa el reporte publicado en las redes sociales de la GNB.



De igual manera, en el sitio fue retenida 1 moto, 5 motores fuera de borda, 1 equipo para buzo, 20 cajas de aceite para motor, 2 plantas eléctricas, 6 cauchos, 1 taladro industrial, 1 máquina de torno, 2 estructuras para encender y lanzar fuegos artificiales y 1 brújula.



El miércoles pasado, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó que Venezuela mantiene un combate contra el uso del territorio para actividades del narcotráfico. “La Fanb combate, destruye y derrota el narcotráfico internacional con hechos; que el mundo lo sepa: Venezuela no es territorio para carteles’’, acotó.