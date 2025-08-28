Venezuela y el Caribe bajo amenaza nuclear

(VIDEO) Venezuela recibe solidaridad mundial tras amenaza de submarino nuclear

Por: | | Versión para imprimir

Venezuela recibe solidaridad mundial tras amenaza de submarino nuclear

Venezuela recibe solidaridad mundial tras amenaza de submarino nuclear

Credito: VTV

Jueves, 28 de agosto de 2025. Llegó en miércoles, y como estamos acostumbrados en “Tras la Noticia” Barry Cartaya nos devela la más actualizada información de la política nacional e internacional, dedicamos la editorial la alarmante campaña de desinformación que orquestan los apátridas a través de múltiples plataformas digitales.

Asimismo, analizaremos la escalada militar y la grave amenaza de los Estados Unidos de un posible ataque nuclear sobre Venezuela y las implicaciones para la región caribeña.

Venezuela recibe solidaridad internacional tras la amenaza nuclear en América Latina. Maduro reafirma la diplomacia de paz y la defensa de la soberanía nacional.

Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, ya eso pasó, expresó entre otras ideas el presidente Nicolás Maduro Moros, ejercemos la Democracia de Paz Bolivariana.

Dio Maduro un breve informe de las actividades diplomáticas que esta desarrollando Venezuela.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 743 veces.

La fuente original de este documento es:
Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad