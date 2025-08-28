(VIDEO) Venezuela recibe solidaridad mundial tras amenaza de submarino nuclear

Jueves, 28 de agosto de 2025. Llegó en miércoles, y como estamos acostumbrados en “Tras la Noticia” Barry Cartaya nos devela la más actualizada información de la política nacional e internacional, dedicamos la editorial la alarmante campaña de desinformación que orquestan los apátridas a través de múltiples plataformas digitales.Asimismo, analizaremos la escalada militar y la grave amenaza de los Estados Unidos de un posible ataque nuclear sobre Venezuela y las implicaciones para la región caribeña.Venezuela recibe solidaridad internacional tras la amenaza nuclear en América Latina. Maduro reafirma la diplomacia de paz y la defensa de la soberanía nacional.Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, ya eso pasó, expresó entre otras ideas el presidente Nicolás Maduro Moros, ejercemos la Democracia de Paz Bolivariana.Dio Maduro un breve informe de las actividades diplomáticas que esta desarrollando Venezuela.