Dinamarca convoca al enviado estadounidense por informes de que personas vinculadas a Trump intentan fomentar la disidencia en Groenlandia

Copenhague, Dinamarca 28 de agosto de 2025. — El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca convocó al principal diplomático estadounidense en el país para reunirse con él después de que la principal emisora ​​pública nacional informara el miércoles que al menos tres personas con vínculos con el presidente Trump han estado llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia, informó CBS.com.

Groenlandia, un enorme territorio danés semiautónomo en el Ártico, es codiciado por Trump, quien ha pedido repetidamente que Estados Unidos se anexione esta vasta extensión de tierra. Dinamarca y Groenlandia insisten en que la isla, rica en minerales, no está a la venta, mientras que Trump no ha descartado tomarla por la fuerza militar, a pesar de que Dinamarca es un aliado de la OTAN. Groenlandia se encuentra al noreste de Canadá.

El territorio danés cuenta con su propio gobierno electo. Su ubicación entre Estados Unidos, Rusia y Europa lo convierte en un lugar estratégico tanto para fines económicos como de defensa, especialmente porque el derretimiento del hielo marino ha abierto nuevas rutas marítimas a través del Ártico.

También es la ubicación de la base militar estadounidense más septentrional. ¿Qué afirma la emisora ​​danesa que hacen los estadounidenses en Groenlandia?

El miércoles, la emisora ​​pública danesa DR informó que fuentes gubernamentales y de seguridad, que no identificó, así como fuentes no identificadas en Groenlandia y Estados Unidos, creen que al menos tres estadounidenses con vínculos con Trump han estado llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en el territorio.

Afirmó que su artículo se basaba en información de un total de ocho fuentes, que creen que el objetivo es debilitar las relaciones con Dinamarca desde dentro de la sociedad groenlandesa.

DR afirmó no haber podido aclarar si los estadounidenses actuaban por iniciativa propia o por orden de terceros. La cadena indicó que sus fuentes creían que uno de los estadounidenses ha estado compilando listas de ciudadanos groenlandeses a favor y en contra de las propuestas de Trump, en un intento de crear una lista de ciudadanos de la isla que podrían ser reclutados por un movimiento secesionista groenlandés. Los demás estadounidenses, según DR, "han intentado cultivar contactos con políticos, empresarios y ciudadanos, y la preocupación de las fuentes es que estos contactos podrían ser utilizados secretamente para apoyar el deseo de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia".