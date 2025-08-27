Gobernación de la Guayana Esequiba inicia plan de embellecimiento en la capital administrativa

27 de agosto de 2025.- La Gobernación de la Guayana Esequiba ha puesto en marcha un amplio operativo de mantenimiento y embellecimiento en la capital administrativa de la región. Más de cien trabajadores, entre hombres y mujeres, han sido organizados en cinco cuadrillas especializadas que ya se encuentran desplegadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, informó una nota de prensa Gobernación.

Las cuadrillas están realizando labores intensivas de desmalezamiento en áreas públicas, eliminando maleza y vegetación invasora que no solo afea el entorno, sino que puede convertirse en foco de plagas y enfermedades. Paralelamente, se está ejecutando un programa de poda controlada de árboles, garantizando la salud del arbolado urbano y previniendo riesgos durante la temporada de lluvias.

Uno de los trabajos más destacados es la limpieza integral del sistema de alcantarillas a lo largo de la Troncal 10, principal vía de acceso a la ciudad. Esta labor es crucial para evitar inundaciones y garantizar el correcto drenaje de las aguas pluviales, especialmente importante en esta temporada de lluvias.

El gobernador Neil Villamizar destacó que estas acciones forman parte de un plan integral que se extenderá progresivamente a toda la zona de influencia de la Guayana Esequiba. "No nos conformaremos con intervenir solo la capital administrativa. Llevaremos este programa de embellecimiento y mantenimiento a cada pueblo y cada comunidad", afirmó el mandatario regional.

Villamizar explicó que estas jornadas responden a un doble objetivo: por un lado, mejorar los espacios públicos; por otro, generar empleo temporal para habitantes de la zona, fortaleciendo así la economía local.

La Gobernación ha anunciado que estas jornadas se mantendrán de forma permanente, con rotación periódica de las cuadrillas por diferentes sectores.