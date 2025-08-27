Hombre abre fuego en una misa en una escuela católica en Minneapolis, hay muertos y heridos

27 de agosto de 2025.-Identifican a sospechoso del tiroteo en una escuela de Minneapolis que dejó 2 niños muertos y 14 heridos. La policía informó que tres adultos también resultaron heridos en el ataque, ocurrido durante una misa en una escuela católica durante la primera semana de clases. El sospechoso, quien también falleció, era un exalumno de la escuela, informaron las autoridades, informó la Edición de CNN.com.

La policía investiga videos en línea aparentemente publicados por el tirador que mató a dos niños e hirió a otras 17 personas en una iglesia católica de Minneapolis el miércoles. Estos videos describen una obsesión con los tiroteos escolares y muestran una declaración escrita confusa y numerosas armas pintadas con insultos, nombres de asesinos en masa y mensajes políticos.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, identificó al presunto tirador como Robin Westman, quien murió de una herida autoinfligida tras disparar contra la Iglesia Católica de la Anunciación durante una misa matutina. Westman, de 23 años, se graduó de la escuela primaria de la Anunciación en 2017, según una foto del anuario obtenida por CNN.

Las autoridades están evaluando una serie de videos extraños publicados en YouTube por un usuario identificado como "Robin W" para verificar su autenticidad y posiblemente obtener más información sobre las motivaciones del ataque, informaron fuentes policiales a CNN. Los videos, que ya fueron retirados, se subieron el miércoles.

O'Hara dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que el tirador había publicado un "manifiesto" que estaba programado para ser publicado en YouTube, y que los investigadores lo están revisando para "tratar de desarrollar un motivo a partir de eso".

En los videos, dos de ellos titulados con el nombre completo de Westman, la persona que los graba hojea un cuaderno escrito a mano y muestra un blanco de tiro con una imagen de Jesús y una colección de armas, cargadores y municiones sobre una cama. Diversos mensajes e insultos raciales y religiosos estaban escritos en las armas, incluyendo "asesino psicópata" y "¡Chúpate esto!". Otra revista tenía el mensaje: "Mata a Donald Trump".

En la voz en off de uno de los videos, la persona que los graba también afirmó haber conocido y apoyar a Brandon Herrera, un youtuber pro-armas que perdió las primarias republicanas por un escaño en el Congreso de Texas el año pasado. Herrera condenó el ataque en un mensaje en redes sociales publicado el miércoles por la tarde, afirmando que el tirador "ardería en el infierno".

Otra de las revistas de armas que se muestra en los videos enumera los nombres de seis notorios tiradores en masa, incluyendo a Adam Lanza, por quien el sospechoso afirmó sentir una "profunda fascinación". Lanza mató a tiros a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. El nombre de Robert Bowers, quien fue condenado por matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018, también es legible en el costado de una de las armas.