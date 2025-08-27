Incautadas más de 3 mil kilogramos de drogas durante este 2025 por el Cicpc

27 de agosto de 2025.- Más de tres toneladas de diferentes sustancias ilegales han sido incautadas por los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Investigaciones Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante los primeros ocho meses de este 2025, informó Prensa Mpprijp.

Así lo dio a conocer el C/G Pablo Castro, director de la unidad, quien informó que se han "incautado 3 mil 823 kilogramos de diferentes drogas durante la ejecución de diversos operativos, así como mil personas detenidas y 379 fiscalizaciones de sustancias químicas".

En este sentido, el Comisario General destacó que la incautación más grande tuvo lugar "el pasado 27 y 28 de julio en el sector Pico de Zamuro, en el estado Falcón donde se realizó la retención de tres toneladas, seguidamente la incautación de 500 kilogramos de marihuana en la población de Nirgua, estado Yaracuy; dando continuidad a esa investigación; se logró la incautación de 48 panelas de marihuana en una quinta en el sector de Cumbres de Curumo en Caracas; y 26 panelas de cocaína en las costas del estado Aragua, en la población de Choroní", detalló.

Con relación al desmantelamiento de Grupo Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), por parte de la Dirección de Investigaciones Contra Drogas, informó que "con la desarticulación de la banda de Los Lancheros de Oriente, en Nirgua estado Yaracuy y en los Teques la banda del Portu, siendo esta última donde fueron incautadas 30 panelas de marihuana el pasado mes de mayo".

En este sentido, Castro, destacó la importancia de la fusión de esta División con otros órganos de seguridad, lo cual ha conllevado a los grandes logros en la lucha frontal contra las drogas en el territorio nacional, en perfecta fusión popular, militar y policial.