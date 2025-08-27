Vuelo 62 de la Gran Misión Vuelta a la Patria arriba desde Texas

27 de agosto de 2025.- Un nuevo grupo de hijos e hijas de la patria regresó a casa, la mañana de este miércoles a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, testigo de la llegada del vuelo 62 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, proveniente de Texas, EEUU.



A bordo, no solo viajaban 200 connacionales, sino también historias de resiliencia, la nostalgia convertida en esperanza y el anhelo de abrazar de nuevo a los suyos.



Entre ellos, 157 hombres, 42 mujeres, y un niño, pisaron suelo venezolano para reescribir su futuro en la tierra que los vio nacer.



Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.



Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.



Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

