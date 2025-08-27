Alcaldía de Carrizal busca regular la venta de licores para mejorar la seguridad vial

Carrizal, Miranda - La Alcaldía de Carrizal, con solo 17 días de gestión, ha iniciado un plan para ordenar la venta de licores en el municipio, convocando a una reunión con 31 compañías y establecimientos comerciales del sector. El encuentro, liderado por la alcaldesa Jennifer Mujica, tiene como objetivo principal revisar y ajustar las ordenanzas municipales para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana.

Preocupación por accidentes de tránsito

Durante la reunión, la alcaldesa expresó su preocupación por el alto índice de accidentes de tránsito en la autopista Panamericana, que cruza el municipio. Según cifras oficiales, el 43% de estos accidentes están directamente relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Este dato alarmante fue el principal motivo para convocar al sector.

La alcaldesa enfatizó que la administración municipal está celebrando "martes de seguridad", una iniciativa semanal para abordar diferentes aspectos de la seguridad y convivencia en el territorio. En este marco, se busca la colaboración del sector licorero para reducir las cifras de accidentes.

Llamado a respetar la ley de convivencia

Se hizo un llamado a los comerciantes a acatar la ley de convivencia ciudadana, la cual establece los horarios de venta de alcohol.

"Pasados los horarios, no deberíamos estar vendiendo alcohol, porque esto tiene, por relación, con aquellas personas que luego manejan y el exceso de velocidad," explicó la alcaldesa. Se espera que el cumplimiento de esta normativa ayude a prevenir situaciones de riesgo en las vías.

Colaboración entre gobierno y comerciantes

La alcaldesa reconoció al sector licorero como una parte vital de la fuerza productiva del municipio, destacando que su inversión genera empleos y contribuye a la economía local. No obstante, solicitó su apoyo para que, en conjunto con la policía municipal, se conviertan en "garantes" del cumplimiento de las normas.

Para facilitar el proceso, se comprometió a entregar a cada establecimiento un resumen de la ley de convivencia ciudadana, asegurando que todos estén informados y familiarizados con la normativa vigente.

La Alcaldía de Carrizal busca una colaboración constructiva con el sector privado para garantizar que la actividad económica se desarrolle en un entorno seguro y ordenado para todos los ciudadanos.