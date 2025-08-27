INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se estiman en ocho estados del país

Asimismo, el Inameh indica que habrá mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes, mientras que en el resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado
.
Durante la tarde y noche se estima cielo mayormente nublado en buena parte del país; con lluvias o chubascos de moderados a fuerte, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento; siendo más fuertes y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.
En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad parcial a fragmentado en la mañana, con posibles lluvias o lloviznas al sur y este de la entidad; en la tarde y la noche se espera nubosidad abundante, asociada a lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.
Con información de INAMEH / Prensa VTV.