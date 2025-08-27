INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se estiman en ocho estados del país

Este miércoles 27 de agosto en horas de la mañana se prevé abundante nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Insular, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia, señaló el boletín de las autoridades Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).Asimismo, el Inameh indica que habrá mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes, mientras que en el resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejadoDurante la tarde y noche se estima cielo mayormente nublado en buena parte del país; con lluvias o chubascos de moderados a fuerte, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento; siendo más fuertes y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad parcial a fragmentado en la mañana, con posibles lluvias o lloviznas al sur y este de la entidad; en la tarde y la noche se espera nubosidad abundante, asociada a lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.Con información de INAMEH / Prensa VTV.