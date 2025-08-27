Dentro de Inmigración la represión migratoria de Trump está afectando a los oficiales

Oficiales de ICE enfrentan agotamiento y frustración ante la agresiva aplicación de la ley de Trump

Crece la indignación pública por las tácticas de arresto de ICE

ICE lanza una campaña de reclutamiento para contratar a 10,000 oficiales

WASHINGTON, 27 de agosto de 2025) - Bajo el presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en el motor de su amplia ofensiva contra los migrantes, impulsada por una financiación récord y una nueva flexibilidad para realizar redadas, informó Reuters,com.

Sin embargo, el personal se enfrenta a largas jornadas laborales y a una creciente indignación pública por los arrestos.

Estas presiones internas están pasando factura. Dos funcionarios actuales y nueve exfuncionarios de ICE declararon a Reuters que la agencia está lidiando con el agotamiento y la frustración del personal, mientras los agentes luchan por seguir el ritmo de la agresiva agenda de aplicación de la ley del gobierno.

La agencia ha lanzado una campaña de reclutamiento para aliviar la presión, contratando a miles de nuevos oficiales lo más rápido posible, pero es probable que ese proceso tarde meses o incluso años en completarse.

Todos los entrevistados por Reuters apoyaron en principio la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, criticaron la presión de la administración Trump para establecer altas cuotas diarias de arrestos, lo que ha llevado a la detención de miles de personas sin antecedentes penales, así como de titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), otros con visas legales e incluso algunos ciudadanos estadounidenses.

La mayoría de los funcionarios actuales y anteriores del ICE solicitaron el anonimato debido a la preocupación por posibles represalias contra ellos mismos o sus antiguos colegas.

Los estadounidenses se han visto inundados de imágenes en redes sociales de agentes, a menudo enmascarados y con equipo táctico, esposando a personas en calles de vecindarios, lugares de trabajo, afuera de escuelas, iglesias y juzgados, y en las entradas de sus casas.

Los videos de algunos arrestos se han vuelto virales, alimentando la indignación pública por estas tácticas. Bajo el mando de Trump, los arrestos diarios promedio realizados por la agencia de 21.000 empleados se han disparado, aumentando más del 250% en junio en comparación con el año anterior, aunque las tasas de arrestos diarios cayeron en julio.