Aumenta a más del 70% llegada de turistas a Venezuela en primer semestre

Turistas llegan a Venezuela

26 de agosto de 2025.- A un total de 70.84 % se incrementó el turismo internacional al país desde enero hasta julio del presente año, con respecto al mismo período en 2024, como resultado del trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el sector público y privado, informó la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.



Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, Rodríguez indicó que todos los motores de la economía están en crecimiento y resaltó que «estos espacios son propicios para definir estrategias y seguir combatiendo el bloqueo».



De igual modo, la vicepresidenta Ejecutiva resaltó el compromiso y la unificación del Estado venezolano con el empresariado, en función del bienestar de la nación bolivariana. El turismo forma parte de las líneas implementadas por el Gobierno nacional con el objetivo de generar ingreso y empleo directo e indirecto en el país.



El Gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene la meta de superar los tres millones de llegadas internacionales este año, lo que representaría un crecimiento del 30% en comparación con el 2024.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)