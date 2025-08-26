FANB desmantela astilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

Credito: Desmantelado astillero en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

26 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, informó el desarrollo de una gran actuación en el estado Delta Amacuro a través del Comando Estratégico Operacional en la Región Estratégica Operacional de Curiapa, específicamente en la desembocadura del río Orinoco con un gran procedimiento antinarcóticos.



En sus redes sociales anunció que se realizó el desarme de astilleros que pretendía la «fabricación de sumergibles y lanchas para transportar por vía marítima las drogas y llegar a Europa y Norteamérica». Asimismo, destacó que estas acciones son reflejos de los «golpes certeros y muy contundentes en esta región» en contra de la droga.



El ministro del Poder Popular para la Defensa felicitó a todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que están operando a través de la Región de Defensa Integral Guayana, por todo el apoyo de los entes de seguridad ciudadana y al pueblo por la lucha y combate en contra de este flagelo. «Es nuestro destino conservar esta patria libre del narcotráfico, libre de cultivo de droga, como lo somos de procesamiento, tráfico y consumo, con la paz como estandarte y destinados siempre a la victoria», expresó.



Además, exaltó que el Gobierno nacional y los cuerpos de seguridad ciudadana están «permanentemente desarrollando operaciones en todo el territorio nacional de forma cotidiana por ser mandato constitucional, combatiendo grupos delictivos, bandas criminales y grupos armados terroristas y narcotraficantes».



Por su parte, el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, reportó que con la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025, la REDI N.° 6 Guayana, en el municipio Atabapo del estado Amazonas, en las coordenadas (03°37’38.85” N 66°55’34.22” W), se localizó, desmanteló y destruyó un campamento minero en el sector Mina Vieja a través de una URRA de combate mixta, en misiones de patrullaje de zona y área.



En la operación se encontró:



– Un (01) envase de plástico de combustible tipo gasolina, para un total de 200 litros.



– Dos (02) envases plásticos de (60) litros llenos de combustible tipo gasolina para un total de (120) lts.



– Dos (02) envases plásticos de (20) litros llenos de combustible tipo gasolina para un total de (40) litros.



– Un (01) vehículo tipo moto tipo enduro de 200 cc.



– Una (01) cocina a gas.



– Repuestos varios de moto.



– Una (01) cocina a gasolina.



– Cuatro (04) litros de aceite 20W50.

