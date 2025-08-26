Mueren abuela y nieto electrocutados al caerles una guaya de alta tensión en Baruta

Zona de paradas de transporte de Baruta donde murieron dos personas electrocutadas Credito: Agencias

Dos personas fallecieron luego del desprendimiento de un tendido eléctrico en la calle Bolívar, del casco central de Baruta, estado Miranda.

Las víctimas fueron identificadas como Johana Yanes Sánchez de 47 años de edad y su nieto Jonhdeiker Sánchez de 10 años de edad.

Ambos transitaban por el sector cuando la guaya de alta tensión colapsó y cedió sobre ambos. A pocos metros del lugar del hecho se ubica la parada de autobuses a Las Minas de Baruta. Los pasajeros de la unidad salieron ilesos por la puerta trasera del autobús.

Testigos afirman que una de las víctimas se prendió en llamas tras el impacto del tendido eléctrico.

Ambas personas residían en la zona popular Ojo de Agua, informó posteriormente la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta.

Al escuchar la explosión que se produjo al caer el cable, funcionarios de Polibaruta, Protección Civil Baruta, con tres unidades, Bomberos del Distrito Capital, Brigada de Emergencia de Corpoelec y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) atendieron la situación de manera inmediata.

Las autoridades suspendieron la electricidad en la zona y acordonaron el lugar del hecho.

Funcionarios del Cicpc iniciaron las investigaciones pertinentes, a través de la Dirección Nacional de Homicidios.

El suceso generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes expresaron su preocupación por la seguridad en relación con las instalaciones eléctricas en la comunidad.

Por su parte, la Alcaldía de Baruta, emitió un comunicado en sus redes sociales, lamentando los acontecimientos y enviando sus sentidas condolencias a las familias afectadas.