HRW: Militares de EEUU podrían ser juzgados por crímenes de guerra en Gaza

La oenegé HRW asegura que el apoyo incondicional de EE.UU. a Israel podría llevar a personal estadounidense a enfrentar juicios por crímenes de guerra en Gaza.

"La participación directa de Estados Unidos en operaciones militares con las fuerzas israelíes significa que, en virtud del Derecho Internacional, Estados Unidos ha sido y es parte en el conflicto armado en Gaza", ha advertido la directora de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Washington, Sarah Yager, en un comunicado emitido este martes.

El documento pone de relieve que los militares, agentes de Inteligencia y contratistas estadounidenses que "asisten" a los soldados israelíes que cometen crímenes de guerra contra los palestinos "podrían enfrentarse a un proceso penal" por estos mismos hechos en el enclave costero.

De igual manera, ha recordado que funcionarios estadounidenses han reconocido en reiteradas ocasiones su involucración en la campaña genocida israelí contra los palestinos en Gaza.

La oenegé también ha señalado que tanto el presidente actual de EE.UU., Donald Trump, como su predecesor, Joe Biden, han suministrado a Israel, además de armas, "una amplia coordinación, planificación y recopilación de inteligencia (...) para atacar a los líderes" de la Resistencia palestina.

"El derecho internacional considera a un país legalmente cómplice cuando, a sabiendas, ayuda a otra nación a cometer graves violaciones del derecho de la guerra y otros abusos", ha enfatizado Yager.

Asimismo, ha señalado que el pueblo estadounidense debe saber que las armas estadounidenses proporcionadas a Israel "están facilitando directamente las atrocidades en Gaza", lo que implica profundamente a EE.UU. en las violaciones de las leyes de la guerra que Human Rights Watch y otras organizaciones están documentando

Al hacer alusión a la Comisión de Derecho Internacional, el órgano de expertos de la ONU encargado de impulsar el desarrollo de la legislación internacional, ha declarado que, si un Estado "ayuda o asiste" a otro a cometer un hecho intencionalmente ilícito "con conocimiento de las circunstancias", el primero es asimismo responsable de los actos del segundo.

De hecho, la HRW ha dejado claro que la asistencia por sí sola puede generar incluso "responsabilidad" del Estado si esta contribuye "significativamente" a la comisión de un acto ilegal.

Desde el pasado octubre de 2023 a mayo de 2025, Washington ha enviado al menos 4170 millones de dólares (casi 3600 millones de euros) en armas a Israel, una cifra que se suma a los 751 casos activos hasta abril de este año de ventas militares a Israel por valor de 39 200 millones de dólares (33 700 millones de euros), según la HRW.