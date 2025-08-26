Canadá acusa a Israel de provocar la hambruna en Gaza

Israel impide que entre totalmente la ayuda humanitaria a Gaza, causando la muerte de niños por desnutrición Credito: Agencias

Canadá acusó a Israel de provocar la hambruna en la Franja de Gaza, al incumplir sus obligaciones internacionales y negar el acceso a la ayuda humanitaria

En un comunicado, el secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, afirmó que «el conflicto en curso y las acciones militares del Gobierno israelí han convertido la hambruna en una devastadora realidad para los palestinos en Gaza».

Canadá responsabilizó directamente a Israel por la hambruna que afecta a la población de la Franja de Gaza, denunciando que el bloqueo impuesto al paso de ayuda agrava la crisis alimentaria, especialmente entre los niños.

Así mismo, el secretario de Estado, destacó que «una ofensiva militar intensificada en la ciudad de Gaza agravaría, aún más los efectos devastadores sobre la población civil, donde ya existen condiciones de hambruna (…) Israel, como potencia ocupante, no está cumpliendo sus obligaciones», según informa la reseña de la agencia EFE.

Sarai indicó que la hambruna puede detenerse, pero que Israel se está negando a permitir y facilitar el paso de ayuda humanitaria, así como el suministro adecuado de alimentos y medicinas.

El representante canadiense concluyó que Ottawa está «explorando todas las vías con sus socios» como el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, para lo que es necesario «un alto el fuego inmediato y permanente».