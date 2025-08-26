Los servicios postales europeos suspenden los envíos de paquetes a Estados Unidos

El tardío anuncio de Donald Trump dejó a los operadores con un plazo extremadamente limitado para prepararse

26 de agosto de 2025,Los servicios postales de toda Europa han suspendido la mayoría de los envíos de paquetes a EE. UU., alegando la incertidumbre generalizada sobre el impacto de los nuevos aranceles de importación anunciados por Donald Trump, informó El Guardian.com.

El lunes, La Poste de Francia se unió a otros operadores, como Deutsche Post de Alemania, Correos de España, Poste Italiane y los servicios postales de Bélgica, Suecia y Dinamarca, que suspendieron la mayoría de los envíos con destino a EE. UU. durante el fin de semana.

Österreichische Post de Austria y Royal Mail del Reino Unido anunciaron que dejarían de aceptar paquetes el martes para dar tiempo suficiente a que los paquetes enviados antes de esa fecha lleguen a EE. UU. antes de que entren en vigor los aranceles, cuya entrada en vigor está prevista para finales de agosto.

El presidente de EE. UU. firmó el mes pasado una orden ejecutiva que elimina, a partir del 29 de agosto, una exención fiscal que permitía la entrada a EE. UU. de paquetes pequeños con un valor inferior a 800 dólares —la opción preferida por muchas pequeñas empresas europeas— libres de impuestos.

El año pasado se enviaron 1.360 millones de paquetes bajo la llamada exención "de minimis", con mercancías por valor de 64.600 millones de dólares, según la Aduana estadounidense. Sin embargo, estos paquetes estarán sujetos a un arancel del 15%, el mismo que la mayoría de las demás importaciones procedentes de la UE.

Los analistas han señalado que, de mantenerse, los cambios regulatorios probablemente tendrán un impacto considerable, especialmente en las pequeñas y medianas empresas europeas que exportan mercancías de menor valor a Estados Unidos.