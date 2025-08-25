El Pentágono autoriza a las tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. a portar armas de servicio

Los miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. pronto estarán en misión con las armas que les corresponden, de acuerdo con su misión y entrenamiento, declaró un funcionario de defensa.

25 de agosto de 2025.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó a los miembros de la Guardia Nacional movilizados en Washington D.C. a portar "armas de servicio", según informó un funcionario de defensa el viernes, aunque el Pentágono no especificó las armas específicas con las que estarán armados los soldados, informó taskandpurpose.com.

Los miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. "pronto estarán en misión con sus armas de servicio, de acuerdo con su misión y entrenamiento", declaró el funcionario de defensa en un comunicado.

El Pentágono no especificó si los soldados recibirán fusiles M4 o el nuevo fusil M7, o si las armas de fuego serán pistolas como la M17 o la M18. No hubo información disponible de inmediato sobre los motivos de la medida ni sobre cuándo exactamente comenzarán a portar sus armas las tropas de la Guardia Nacional.