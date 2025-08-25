Gobierno venezolano despliega a 15.000 funcionarios en la frontera con Colombia

25 de agosto de 2025.- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció este lunes un despliegue de 15.000 funcionarios en la frontera de los estados Zulia y Táchira con Colombia. Los agentes pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diferentes cuerpos policiales y la Milicia.



Exigió al gobierno de Colombia asegurar su frontera



En una conferencia de prensa, Diosdado Cabello indicó que el refuerzo incluye tropas, aviación, medios fluviales y drones para «desalojar» a quienes busquen instalarse en la frontera para cometer delitos.



“El despliegue de 15.000 hombres y mujeres comenzará de inmediato y se extenderá hasta el límite con Táchira. Pedimos al gobierno colombiano que haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje fronterizo”, declaró.



El despliegue anunciado forma parte de la denominada Operación Relámpago del Catatumbo y de la activación de la Zona de Paz Nº1.



Enfatizó en la creación de unidades de respuesta rápida (URAS), diseñadas para atender cualquier situación de orden interno o de seguridad. “Tenemos estos grupos en todo el país, dependiendo de la tarea que le corresponda. Con base en eso, los dotamos de personal, medios, aviones, barcos, etc. Esto está bajo control operacional del Ceofanb”, expuso.



“La respuesta es garantizar la paz y la seguridad de los venezolanos. Es una unidad de combate eficiente para responder rápidamente ante cualquier eventualidad”, aseguró.



Diosdado Cabello: Hemos incautado 52 toneladas de drogas este año



El funcionario indicó asimismo que las operaciones realizadas hasta agosto han permitido decomisar 52.769 kilos de droga —más de 52 toneladas—. Así como 153.000 kilogramos de precursores químicos utilizados para la producción de estupefacientes.



Indicó además que se han incautado más de 480 fusiles, armas cortas y largas, cargadores y cartuchos. Muchos de ellos, dijo, abandonados por grupos delincuenciales en campamentos desmantelados en Zulia, Táchira, Falcón y Delta Amacuro.



El ministro agregó que han destruido 400 aeronaves, 92 pistas clandestinas, 28 estructuras logísticas, 5 semisumergibles y 80 motores de alta potencia utilizados para el tráfico ilícito. “Aquí sí combatimos la droga de raíz, no de manera coyuntural”, enfatizó Cabello.