China: "América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie"

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha instado a EE.UU. a dejar que los países de América Latina y el Caribe elijan su propia manera de actuar.

"América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos. Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y a sus socios. Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos, y, en cambio, tomar medidas más concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe", declaró el lunes el vocero en una rueda de prensa.

De este modo, el funcionario comentó los informes de que el comandante del Comando Sur de EE.UU. declaró que Pekín se está "infiltrando y saqueando recursos" de los países del hemisferio occidental.

"Las declaraciones de EE.UU. contradicen los hechos y repiten frases obsoletas, exponiendo una vez más la arraigada mentalidad de Guerra Fría y confrontación de algunos en EE.UU. China ha defendido durante mucho tiempo los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficio mutuo, apertura, inclusión y cooperación mutuamente beneficiosa, y ha llevado a cabo una cooperación práctica con los países de América Latina y el Caribe en diversos ámbitos", dijo.

En el mismo contexto, Guo Jiakun indicó que "la cooperación entre China y América Latina satisface las necesidades de ambas partes y sirve a sus intereses comunes". "Ha promovido eficazmente el desarrollo económico y social local y es recibida con sincera satisfacción por los países y pueblos de la región. Durante años, Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para interferir y controlar la región de América Latina y el Caribe, con un comportamiento hegemónico y abusivo claramente evidente", agregó.