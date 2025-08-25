FANB destruyó más de 10 campamentos TANCOL operacionales en la frontera con Colombia

FANB destruye campamentos operacionales ilegales en la frontera con Colombia

25 de agosto de 2025.- La información se dio a conocer a través de la cuenta de instagram del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez.



El comandante de la Ceofanb, aseguró que, el despliegue, forma parte de la ofensiva sostenida de las fuerzas militares venezolanas para erradicar la presencia de los Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) que incursionan ilegalmente en el territorio nacional.



“Como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025, la FANB ha destruido más de 10 campamentos pertenecientes a grupos TANCOL de diversas facciones a lo largo de los 2.219 km de frontera en la franja de la medialuna occidental del territorio limítrofe con el vecino país de Colombia”, expresó Hernández Lárez.



El Comandante reafirmó la firmeza de las fuerzas militares para proteger la soberanía de la nación, “Nuestro territorio no se traspasa, ni será cedido, ni se enajena. Quienes violenten la frontera serán arrasados y destruidos. Nuestro compromiso es con la libertad de la patria y con nuestras instituciones legítimamente constituidas en democracia”. Aseguró.



Asimismo, el comandante de la Ceofanb, informó que, la Operación Escudo Bolivariano 2025 continúa desplegándose en todo el territorio nacional, una acción que confirma el compromiso del estado venezolano de mantener la seguridad y la paz en la zona fronteriza a pesar de los desafíos que representan dichos grupos criminales.