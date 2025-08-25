Organización de Cooperación Islámica (OCI) condena proyecto del gran Israel; pide reunión urgente del CSNU

La Organización de Cooperación Islámica llama al Consejo de Seguridad a cumplir con sus deberes y detener la brutal agresión del régimen israelí en Gaza.

En declaración final, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) han reiterado en la reunión extraordinaria del Consejo de Cancilleres del bloque, organizada hoy martes en la ciudad saudí de Yeda, su apoyo a los esfuerzos que se realizan para establecer un alto el fuego en Gaza.

Al respecto, han instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para que celebre una reunión sobre la agresión del régimen israelí contra el pueblo palestino, cumpla con sus responsabilidades en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU y adopte medidas para detener la brutal agresión de los ocupantes israelíes.

Asimismo, han hecho hincapié en la necesidad de abrir los cruces y permitir el acceso suficiente y sin obstáculos de la ayuda al asediado enclave palestino, mientras que han exigido garantizar la libertad de acción de las agencias de ayuda en Gaza, encabezadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El Consejo de Cancilleres de la OCI ha condenado la terquedad e intransigencia de Israel y su negativa a establecer un alto el fuego: "Nos oponemos a las declaraciones irresponsables de [primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu sobre el llamado plan gran Israel", ha subrayado criticando también los planes de Israel para la expansión de los asentamientos ilegales, aseverando que el régimen pretende cambiar la situación geográfica y demográfica en los territorios palestinos ocupados.

Asimismo, ha denunciado enérgicamente los asesinatos de los periodistas y el personal de los medios de comunicación en la Franja de Gaza

Los cancilleres de la OCI han advertido de que la continua escalada de tensiones por parte de Israel destruirá las oportunidades de encontrar una solución y expondrá la seguridad y la estabilidad de la región a mayores riesgos.

La reunión extraordinaria del Consejo de los ministros de Asuntos Exteriores de la OCI comenzó la tarde de este lunes en Yeda para abordar los últimos acontecimientos en Palestina, especialmente los crímenes del régimen sionista y el genocidio en Gaza.