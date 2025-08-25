Se suicida policía israelí implicado en acciones genocidas contra Gaza

Un policía israelí que participó en las acciones contra Gaza se suicidó, sumándose al creciente número de muertes autoinfligidas entre las fuerzas israelíes.

Medios de comunicación, citando a la organización israelí de respuesta de emergencia ZAKA, han informado que los equipos de rescate fueron llamados la noche del domingo a la escena en la ciudad de Ascalón y confirmaron la muerte del oficial.

La policía de Israel aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente o la identidad del policía. Se espera que se inicie una investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Según una fuente anónima que trabaja con las fuerzas israelíes y que sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT), el oficial había participado en los enfrentamientos contra los grupos de la Resistencia palestina durante la operación de represalia Tormenta de Al-Aqsa, liderada por HAMAS el 7 de octubre de 2023, en la estación de policía de la ciudad de Sderot, situada cerca de la línea de separación entre los territorios ocupados por Israel y la Franja de Gaza.

Los medios israelíes reportan un aumento significativo de suicidios entre el personal militar desde que comenzó la guerra israelí en Gaza.

El diario israelí Yedioth Ahronoth, citando un comunicado militar, informó a principios de este mes que los restos de un soldado de 28 años fueron descubiertos en el Bosque Suizo, cerca de Tiberíades, el 14 de agosto.

El 14 de julio, otro soldado israelí fue hallado muerto en una base militar en el norte de los territorios ocupados, y se cree que se trata de un suicidio. De acuerdo a informes, el soldado servía en la brigada Nahal.

Una semana antes, otro soldado que participó en el sangriento ataque a Gaza murió presuntamente por suicidio.

El diario local Haaretz informó, por su parte, en mayo que 42 soldados habían puesto fin a sus vidas desde el comienzo del genocidio en Gaza.

En un informe del mes pasado, Yedioth Ahronoth reveló que más de 10 000 soldados israelíes han estado experimentando reacciones psicológicas y trastorno de estrés postraumático desde el estallido de las brutalidades en Gaza.

Al menos 62 686 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y otras 157 951 personas han resultado heridas en el ataque indiscriminado israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.