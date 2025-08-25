Video se hace viral donde un hombre arranca y quita la valla donde piden recompensa por Maduro en Colombia

Un hombre que se desplazaba con su vehículo por una avenida en Villa del Rosario, comunidad vecina a Cúcuta, al ver una publicidad donde pedían una recompensa de 50 millones de dólares que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se detuvo, bajó del carro y seguidamente procedió a arrancar y retirar la valla con la imagen de el Presidente y de el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban por la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela,lo que impactó a muchos habitantes de la zona fronteriza, motivando a uno de ellos a quitar dicho aviso, un hecho inusual dentro de los países de este lado del mundo, y que implica hasta que punto los tentáculos de poder de EEUU se mueven libremente en los espacios de América Latina.

Esta acción ha hecho que este video se haya viralizado por las redes, y ha desatado todo un debate, en que se discute la actuación del hombre que quitó la valla y por otro lado la decisión de poner este tipo de aviso en un país que es amigo y que supuestamente rechaza la posible invasión a Venezuela.