Venezuela amanece con nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su canal de Telegram, reseñó que en horas de la tarde y la noche estiman un incremento paulatino de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable con algunas descargas eléctricas en gran parte del país, más intensas y frecuentes en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Llanos centrales/occidentales, los Andes y Zulia.
En la Gran Caracas estima nubosidad fragmentada con algunas precipitaciones en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima estará en 30°C, mientras que la mínima será de 17°C.
Con información de INAMEH / Prensa VTV.