Venezuela amanece con nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Las autoridades meteorológicas prevén que en horas de la mañana de este lunes habrá mantos nubosos generadores de lluvias en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Apure, Barinas, los Andes y Zulia, el resto del país se mantendrá despejado.La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su canal de Telegram, reseñó que en horas de la tarde y la noche estiman un incremento paulatino de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable con algunas descargas eléctricas en gran parte del país, más intensas y frecuentes en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Llanos centrales/occidentales, los Andes y Zulia.En la Gran Caracas estima nubosidad fragmentada con algunas precipitaciones en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima estará en 30°C, mientras que la mínima será de 17°C.Con información de INAMEH / Prensa VTV.