Gaceta Oficial 43.182 viernes 01 de agosto 2025

2025-08-01 Gaceta Oficial 43182

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5154, que nombra a Ernesto Emilio Villegas Poljak, como Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que edita a partir de la presente fecha la publicación del presente acto administrativo, las Cartas Náuticas que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución que otorga el Exequátur de Estilo a Carlos Andrés Hurtado Pérez, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de Colombia en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, con circunscripción consular en el Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira y Aragua, en los municipios San Casimiro, Camatagua y Urdaneta.

Resolución que otorga el Exequátur de Estilo a Jesús Alberto Grueso Zuñiga, para el ejercicio de sus funciones como Cónsul General de la República de Colombia en la ciudad de San Antonio, con circunscripción consular en el municipio Bolívar, Junín, Distrito Pedro María Ureña y Distrito Rafael Urdaneta del estado Táchira.

Nota Diplomática mediante la cual el Nicolás Maduro Moros, recibió en audiencia solemne, de manos del Excelentísimo Señor Firky Cassidy, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Indonesia, ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de mayo de 2025.

Providencia que establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de junio de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución que designa a Henry Asdrúbal Salazar Castillo, como Director de la Unidad Territorial Agrícola del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Guayana Esequiba, como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede: Guayana Esequiba).

Resolución que designa a José Ramón Infante Salazar, como Director de la Unidad Territorial Agrícola del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Amazonas, como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede: Puerto Ayacucho).

Resolución que designa a Alexander Augusto Marcano Díaz, como Director de la Unidad Territorial Agrícola del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras del estado Bolívar, como cuentadante y responsable de los fondos de avance o anticipos que les sean girados a esa Unidad Administradora (Sede: Ciudad Bolívar).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que designa Elizabetta Di Niscia De Lafontant, como Directora, del Instituto Universitario de Tecnología “General Pedro María Freitas” (IUTGPMF).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Lisbeth del Carmen Arévalo Espejo, como Directora (E) de Gestión Administrativa del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Mario Fausto Figueroa Alvarado, como Director del Sistema Integral de Atención Médica de Urgencias (SIAMU), adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Gabriela Roxmar Escalona Escalona, como Coordinadora de Administración del Hospital General del Oeste DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

Resolución que designa al Consejo Directivo de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), estará conformado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que cambia el rango y la adscripción de la Fiscalía Nonagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, adscrita a la Dirección de Protección Integral de la Familia, por Fiscalía 102 Nacional con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer.

Resolución que delimita la Fase del Proceso Penal de Fiscalías adscritas a la Dirección Contra las Drogas, con competencia para intervenir en la Fase de Investigación, por la de “Fiscalías con competencia para intervenir en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral”.

