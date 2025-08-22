Estados Unidos: Kilmar Abrego García liberado tras deportación ilegal y cargos de contrabando

Credito: El Correo de Washington

 El hombre cuyo caso se ha convertido en un punto álgido en la campaña de deportación de la administración Trump ha sido liberado mientras espera su juicio.

22 de agosto de 2025.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría intentar deportarlo rápidamente. Kilmar Abrego García, el hombre de Maryland deportado ilegalmente a su natal El Salvador, fue liberado mientras espera juicio por cargos de tráfico de personas, dijo su abogado el viernes, un golpe para la administración Trump, que había prometido que "nunca volvería a ser libre" en Estados Unidos, informó El Correo de Washington.

